Beruset mand rendte rundt med oversavet jagtgevær i Sønderborg

Den 34-årige Brian Lendzian fra Broager skal to år og fire måneder i fængsel for at have trukket et oversavet jagtgevær frem og truet fem mænd på gaden i Sønderborg.

- Min bror rejste jo væk, fordi han havde mange problemer i forvejen. Han var jo min bror så ..., forklarede Lendzian i retten om, hvorfor han gik rundt med et oversavet jagtgevær midt inde i byen. Alene den del kostede ham to års fængsel ved Retten i Sønderborg torsdag, hvor han blev idømt i alt to år og fire måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, for at have truet de fem mænd med jagtgeværet ved at holde det frem og endelig for at have en del ammunition og mange dolke, sabler og sværd i sit hjem hos moderen i Broager.

Sidst på eftermiddagen henunder aften mødtes han med sin ven ved Rutebilstationen i Sønderborg. De gik lidt rundt og drak øl. I en rygsæk havde Brian Lendzian et oversavet jagtgevær, som han gik med som en slags beskyttelse. Han har overfor Syd-Sønderjyllands Politi tidligere forklaret, at han havde overtaget en narkogæld fra sin bror, der er tidligere stiknarkoman.

I skal fucking dø

Sammen med "sin drukkammerat" mødte Brian Lendzian tidligt på aftenen pinsedag en flok mænd, der ville i byen for at drikke øl efter en pinsefrokost. Gruppen var på fem mænd, og de væltede et vejskilt på Jernbanegade. Det ville Lendzian og kammeraten ikke finde sig i. De råbte dem an og bad dem rejse det skilt. Det ender i et skænderi mellem de to grupperinger i området Jernbanegade og Perlegade.

- Så bliver jeg slået i hovedet, og det er det sidste, jeg husker. Det er sort for mig, indtil vi bliver anholdt på pizzeriaet, forklarede Brian Lendzian. To af de fem mænd, der blev truet, vidnede i retten.

- De er begge meget ophidsede og siger, vi kan få nogen på hovedet, hvis vi ikke får rejst det skilt op. Så slår min makker ham først, forklarede den ene.

- Så siger han, at det kommer vi til at fortryde. Han tager et oversavet jagtgevær op, peger på os og siger: "Nu skal I fucking dø". Så stikker vi af, forklarede manden, der kender våben, fordi han har våbentilladelse og er jæger.

Det viste sig dog, at geværet ikke var skarpladt, og den patron, der blev fundet i rygsækken passede slet ikke til det oversavede gevær.