Beredskabschefen i Sønderborg er fratrådt

Stillingsopslag

Stillingen som beredskabschef i Sønderborg er slået op med ansøgningsfrist 10. juni. Den fordrer ledelsesmæssig erfaring og lederkompetencer samt evenen til at kommunikere visioner og værdier klart, tydeligt og involverende ud for at skabe følgeskab. Man skal være proaktiv og innovativ i bestræbelserne på at løse komplekse problemstillinger og have stærke sociale kompetencer og være god til at opbygge og vedligeholde relationer. Se hele stillingsopslaget på Sønderborg kommunes hjemmeside under ledige jobs.