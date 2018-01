Beredskabet måtte atter pumpe i Skovmose

SKOVMOSE: For anden gang i årets første uge måtte beredskabet fredag til Skovmose for at pumpe vand væk, så der ikke blev oversvømmelse i sommerhusene. Det var atter Hyldemose, der fik en stor del vand med det samme hus, som har været oversvømmet mange gange, i overhængende fare for at få vand ind over dørtærsklen. Det blev solgt på tvangsauktion til 530.000 kroner i august 700.000 kroner under ejendomsprisen ved opførelsen i 2005. Ejeren havde ikke længere til at istandsætte det for egen regning, efter forsikringsselskaberne for længst havde sagt fra.

- Vi kom derud i tide. Det ser pænt ud. Der er ikke trængt vand ind i husene, siger brandkaptajn i Sydals frivillige brandværn Martin Knudsen.

Beredskabet har fået udstyr til pumpning af vand under betegnelsen klimaindsats.

- Vi pumper vand væk fra en rørledning under jorden, der er under pres, fordi vandet kommer oppe fra Skovby, siger Martin Knudsen, der rykkede ud med sit mandskab onsdag, meldte tørlagt Skovmose torsdag og måtte til pumperne igen fredag morgen.

- En sommerhusejer sagde, der er kommet 10 millimeter regn natten til fredag. Vi leder vandet væk for at tage trykket fra Skovby. Det har været et regnfuldt 2017, siger brandkaptajnen, der foreløbig har bemanding ved pumperne i det vandplagede sommerhusområde til lørdag morgen.

- Vi rykker hurtigere ud. Vi håber ikke at skulle kæmpe med de samme vandmasser i 2018 som i 2017, siger Martin Knudsen.