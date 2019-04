Beredskabet er klar til Hotel Alsik

Sønderborg Brand og Redning har besøgt Hotel Alsik i den seneste tid, for at være beredt til potentielle nødsituationer på hotellet. Det moderne højhus er det eneste af sin slags i Sønderjylland, så beredskabet har lært om bygningens nye teknologi og brandsikkerhed.

Hotellet er udstyret med to brandmandselevatorer med plads til reddere og båre. Ved hjælp af et avanceret computersystem kan hotellets vagtcentral stedfæste det værelse, hvor sprinklersystemet er gået af eller hvor en alarm er aktiveret.

De to skærmer viser, når en alarm er gået af i en af bygningens 19 etager. Indsatslederen for beredskabet kan endda se værelsesnummeret og planlægge redningen herefter. Foto: Claus Thorsted

- Min far var brandmand, så jeg er vokset op med en brandøkse i entréen og har kæmpestor respekt for det arbejde, de laver, fortæller Henrik Bille Pedersen.

- Jeg har været i hotelbranchen i over 40 år, så jeg ved, hvad der kan gå galt. Vi skal gøre det så trygt som muligt at være gæst og beredskab hos os, fortæller Henrik Bille Pedersen.

Også direktøren for Hotel Alsik, Henrik Bille Pedersen, er glad for samarbejdet:

Otte gange har beredskabet besøgt hotellet for at lave øvelser, og det har været en god oplevelse for både hotel og beredskab.

I tilfælde af brand

Vagtcentralen befinder sig ved vareindleveringen ud til Nørre Havnegade. Her kan ambulance- og brandbiler holde, mens indsatslederen danner sig et overblik over situationen. Med computersystemet kan redderne se den præcise placering af nødstilfældet og redningen kan begynde.

Al tungt udstyr kan let transporteres op med brandelevatorerne. I tilfælde af evakuering er personalet trænet til at samle gæsterne på hver af de 19 etager og afvente beredskabets instrukser. Brandtrappen har en brandsikkerhed på to timer, så gæster på alle etager har tid til at komme ud.

- Huset er designet, så det er let at slukke brande, forklarer Pia Hamann, beredskabsinspektør for Sønderborg Brand og Redning.