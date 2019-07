Flere borgere har henvendt sig til kommunen for at gøre opmærksom på tilgroede grøfter og søer, men ikke alt bliver klippet.

"Vi var mange, der blev rigtig glade, da vi fik en dejlig natursti rundt om dammen i Ulkebøl. Der blev etableret bænke med udsigt til søens fugle, hvor man kunne sidde og nyde solen. Men hvad sker der, stien er efterhånden groet til med tidsler og græs i mandshøjde. Stien er ufremkommelig, hvilket har betydet, at os, som nød turen rundt om søen, samt et lille hvil på bænkene, ikke længere kan kæmpe os igennem den urskov, som er groet frem" skrev Bent Aasand i juni.

ULKEBØL: Bent Aasand i Ulkebøl er en glad mand. For en måned siden skrev han et læserbrev om, Ulkebøldam var vokset fuldstændig til. Græs og tidsler stod i mandshøjde, så man ikke kunne nyde udsynet til ænder, svaner, fiskehejrer og den grønne ø midt i dammen. To dage efter rykkede kommunen ud og slog græsset. Nu kan pensionisten atter gå sin daglige tur rundt om dammen og nyde udsigten.

Sønderborg kommune vedligeholder parker, grønne anlæg, legepladser, naturstier og græsarealer efter fastlagte standarder i henhold til det enkelte områdes formål. Nogle steder har de grønne områder naturpræg. Det gælder for eksempel arealerne ved Borgmester Andersens Vej i Sønderborg. Her er vedligeholdelsesniveauet lavt. Andre steder har arealerne parkpræg. Det gælder for eksempel Kongevejsparken i Sønderborg, hvor vedligeholdelsesniveauet er forholdsvist højt. Derudover vedligeholder kommunen en lang række græsarealer i byområder for eksempel i parker og grønne områder, langs veje, grønne kiler mellem boligområder m.m. På et kort på kommunens hjemmeside kan man se, hvilket vedligeholdelsesniveau, der er hvor. Tidslen er Skotlands nationalblomst.

Nye takter

- Der skal selvfølgelig være retningslinjer for, hvordan vi vedligeholder de grønne områder. Der er blevet sparet, så vi ikke slår græs så ofte som før. Vi må finde andre måder at gøre det på. Vi skal også være bevidste om, det ikke gør noget at lade de vilde blomster gro. Jeg oplever ikke, vi får flere henvendelser end ellers om manglende vedligehold af grønne områder, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.

Karen Margrethe Hansen, Kløverholm, Høruphav er en af dem, der oplever, kommunen gør det af med noget kønt og grønt og andre steder lader vildnisset brede sig med det resultat, området kommer til at se Herrens ud.

- Her i Hørup har vi et kønt område ned mod skoven med små søer og damme og en fint anlagt grussti. Nu er stien næsten lige så grøn som græsset udenom. Søerne er groet til med siv. Ænderne er blevet forvist. En flishugger kom og kværnede en lille græsvold, hvor vi har et pænt og kønt lille krat. Nu står der ranglede, skæve og kedelige træer rundt om et stort hul, som er fyldt med sten og anden ragelse. Det lille grønne krat blev hakket til flis. Det er noget roderi, siger Karen Margrethe Hansen, der hverken kan finde hoved eller hale i kommunens fremgangsmåde i de grønne områder.

Skov- og landskabsingeniør i kommunen Johanne Burgemann gør opmærksom på, vedligeholdelsesniveauet er ændret både i byer, vejrabbatter og med hensyn til strandrensning. Niveauet er meget varieret fra område til område. Vedligeholdet foretages efter politisk godkendte retningslinjer. De kan ses på https://sonderborgkommune.dk/borger/parker-og-groenne-omraader