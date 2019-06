Benny Engelbrecht og Ellen Trane Nørby overgik stemmemæssigt sig selv

SØNDERBORG: Torsdag blev en neglebidende dag efter folketingsvalget.

Da stemmerne endelig var talt op, stod tidligere skatteminister Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, og sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Venstre, tilbage som de helt store stemmeslugere i Sønderborg med henholdsvis 7510 og 6365 stemmer i kredsen.

Også i hele Sydjyllands Storkreds toppede de to deres egne partier. Hun fik i alt 13.477 stemmer, mens han fik 12.267 af storkredsens stemmer.

Dermed manifesterer de to stabile folketingsmedlemmer fra Sønderborg deres mandater som fast del af folketingets to største og magtfulde partigrupper.

- Jeg har fået et utrolig godt resultat i Sønderborg. Det er jeg ydmyg og taknemmelig for. Jeg er stolt over, så mange mennesker i Sønderborg har betroet mig deres stemme, siger Benny Engelbrecht, Adsbøl, der pointerer, at han ikke bare synger om Sønderjylland, men også har tænkt at blive boende, uanset hvad en socialdemokratisk mindretalsregering måtte føre med sig af poster for hans vedkommende.

- Jeg glæder mig over, Ellen Trane Nørby og jeg fortsætter i folketinget på et styrket mandat fra vort bagland, siger folketingsmedlemmet, der finder det vigtigt med den lokale repræsentation på tinge.