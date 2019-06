Benny Engelbrecht blev folketingsvalgets topscorer i Sønderborg

SØNDERBORG: Folketingsmedlem Benny Engelbrecht blev topscorer i Sønderborg kredsen med 7510 personlige stemmer foran Venstres afgående sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der fik 6365 stemmer i Sønderborg.

- Jeg fik også flere kredsstemmer end Ellen Trane Nørby ved sidste valg, men jeg har fået et utrolig godt resultat i Sønderborg. Det er jeg ydmyg og taknemmelig over. Jeg er stolt over, så mange mennesker i Sønderborg har betroet mig deres stemme. Det er et fantastisk godt rygstød for det folketingsarbejde, jeg skal i gang med de kommende fire år. Det forpligter. Uanset hvilke opgaver, der venter den kommende valgperiode, så bliver jeg boende i Sønderjylland. Jeg synger ikke kun sange om Sønderjylland. Jeg bor her også, siger Benny Engelbrecht i bilen på vej til valgcafé i Kolding.

Han har guitaren med i bagagerummet, hvis der bliver behov for en glad valgmelodi. Han går ud fra, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen holder sig til den mindretalsregering, hun er gået til valg på, og vil ikke spå om ministerposter.

- Jeg glæder mig over, både Ellen Trane Nørby og jeg fortsætter i folketinget på et styrket mandat fra vort bagland. Vi vil i hvert fald fortsat have to repræsentanter i folketinget fra Sønderborg.

I øjeblikket ser det ikke ud til, Dansk Folkepartis Jan Rytkjær Callesen fra Nordborg kommer ind. Han fik 830 personlige stemmer i Sønderborg kredsen ved valget onsdag. For fire år siden fik han 2417 stemmer, men er landet på en tredjedel af sit resultat for fire år siden. Optællingen i de sidste kredse afgør hans mandat, men han ligger i øjeblikket pænt bag flere af sine partifæller i Sydjyllands Storkreds.

Ved folketingsvalget i 2015 fik Benny Engelbrecht 6253 personlige stemmer i Sønderborg, mens Ellen Trane Nørby fik 6027 stemmer.