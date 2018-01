Benniksgaard vinder pris

Rinkenæs: For andet år i træk vinder Benniksgaard Hotel i Rinkenæs den eftertragtede Travellers Choice Pris fra Tripadvisor.

Prisen gives til de 25 bedste hoteller i Danmark. Blandt disse 25 placerer Benniksgaard Hotel sig som nr 7, hvor f.eks. Hotel D'Angleterre har fået en andenplads.

- Vi er så utroligt stolte. Vi arbejder dagligt aktivt med samtlige anmeldelser, vi modtager fra alle kanaler og bruger det til hele tiden at forbedre os. Vi har et fantastisk team, som hver dag gør deres bedste for at yde en god service, og det er det, som gør at gæsterne føler sig godt tilpas, og mange kommer igen og igen, udtaler Mads Friis, ejer af Benniksgaard Hotel, i en pressemeddelelse.

Benniksgaard Hotel var frem til 1997 en traditionel slægtsgård med malkekøer, grise og markbrug.

Herefter begyndte udviklingen frem til det man kender i dag: Hotellet råder i dag over 45 værelser, ti ferielejligheder, to restauranter, flere mødelokaler, et lille Bed & Breakfast, samt den tidligere Rinkenæs efterskole, der nu går under navnet Benniksgaard Anneks med 65 værelser og flere mødelokaler samt en foredragssal og en idrætshal.