Sønderborg: Danfoss' ansatte gang kan så småt godt begynde igen at kridte danseskoene og glæde sig. Den 23. august fyrer koncernen endnu en gang en stor fest af på sine danske medarbejdere.

- Vi har haft et godt resultat i 2018, som vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats for. Det vil vi gerne markere og fejre med en fest med mad og drikke og god musik, siger koncernchef Kim Fausing.

Danfoss havde fremgang i 2018 på både top- og bundlinjen. Omsætningen nåede 45,5 milliarder kroner, ligesom overskuddet voksede til næsten 3,5 milliarder.

Festen kommer endnu en gang til at foregå på Ringriderpladsen. Konceptet bliver det samme som de andre år, hvor Danfoss har belønnet sine ansatte, men ellers er detaljerne indtil videre noget sparsomme.

- Hvem der kommer og spiller bliver ikke afsløret endnu. Det skal være en overraskelse, forklarer Kim Fausing.

Det er sjette gang Danfoss holder fest for sine ansatte. Sidste år var der ikke noget. Ikke på grund af et dårligt resultat, men derimod fordi Danfoss gerne vil veksle mellem en stor samlet fest for de danske ansatte og markeringer ude på de enkelte lokationer i et toårigt interval.