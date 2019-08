Bekymring over ledelsesskifte i Lysabild Børneunivers

Lysabild: "Kommunen risikerer at ødelægge Lysabild Børneunivers".

Så kontant udtrykker Lysabild Landsbyråd sin bekymring over, at lederen af byens skole - Lysabild Børneunivers, Mike Foss - er konstitueret leder af Nørreskov-Skolen frem til årsskiftet. Det er sket i kølvandet af Carina Bielefeldts fratrædelse efter fire et halvt år som leder af skolen i Guderup.

I læserbrevet skriver Tina Sahl Lydiksen på vegne af landsbyrådet blandt andet:

"I øjeblikket har kommunen en meget velfungerende enhed i Lysabild med tilgang af elever. Husene i lokalsamfundet kan omsættes, og folk flytter hertil. Men det risikerer at ændre sig i løbet af kort tid. Forældrene vil måske foretrække friskolerne fremfor den uvished, der kommer til at herske om Børneuniverset".

Lydiksen bebrejder i sit indlæg også kommunen for beslutningsprocessen:

"Sådan en beslutning tager kommunen bare hen over hovedet på lokaldemokratiet. Uden at have fornemmelse for, hvor sårbar en lille skole er, og hvilke konsekvenser det har for Børneuniverset at skulle klare sig uden daglig skoleledelse".