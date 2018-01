Begæret konkurs: Byggefirma druknede i sin egen succes

Trods et travlt 2017 har ejerne af Passivbyg i Hørup begæret firmaet konkurs. Kassen var tom på grund af for dårlig indtjening.

Hørup: Det er ikke altid lykken for et firma at blive større og større. Det kan Passivbyg skrive under på. De seneste år er antallet at aktiviteter og medarbejdere været støt stigende i firmaet fra Hørup. Alligevel har ejerne her i januar begæret virksomheden konkurs.

- 2017 var faktisk et super år for os, men vi er druknet i vores egen succes. Vi har haft nok af aktivitet, men indtjeningen har været for lav især i de seneste projekter, siger Claus Nielsen, som sammen med Jens Thorsen etablerede Passivbyg i 2011.

Claus Nielsen fortæller, at man helt ind til før jul faktisk troede, at alt så nogenlunde fint ud, da regninger fra samarbejdspartnere begyndte at vælte ind. Der var ikke penge nok til at betale dem alle, hvorefter man ikke så anden udvej end at gå den tunge vej til Skifteretten i Sønderborg.

- Det kom som et chok for os, at tingene slet ikke hang sammen. Vi havde ikke troet, det skulle komme så vidt. Vi er nok vækstet lidt for hurtigt og samtidig ikke sørget for, at likviditeten er fulgt tilsvarende med.