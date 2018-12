Beethovens 9. symfoni - eksperimentet lykkedes

For samtiden var symfonien et gigantisk værk med sin varighed på lidt over en time og et overraskende eksperiment, der tilføjede et stort kor med fire solister til symfoniorkesterets instrumentstemmer.

Symfonien var tillige hans største kompositoriske projekt, som kom til at optage hans liv i en årrække, navnlig perioden fra 1811 til 1824. Ideen om at sprænge rammerne for den klassiske symfonis indhold og form.

En smuk tanke

Koncerten blev dirigeret af en gammel bekendt af orkestret, kordirigenten Matthias Janz, der havde inddraget to af sine kor - Flenzburger Bach-Chor og Symphonischer Chor Hamburg- med ca. 100 sangere ved opførelsen, således at det samlede antal medvirkende incl. Symfoniorkestrets medlemmer udgjorde ca.150 personer. Hertil kom de fire sangsolister, sopran, alt, tenor og bas. Et imponerende opbud, men ikke for stort til det krævende værk.

Symfonien er inddelt i fire satser - hurtig og majestætisk - presto(meget hurtigt) - langsom og cantabile (sangbart) - finalen vekslende mellem hurtige og langsommere afsnit afsluttende med et brag af et presto.

De tre første satser er ren orkestermusik, som viser Beethoven fra sin bedste side med kraftfulde motiver kombineret med yndefulde temaer og idyllisk kammermusik. Navnlig er tredjesatsen meget smuk og stiller store krav til de forskellige orkestergruppers samspil. Disse krav blev til fulde indfriet.

I fjerdesatsen - finalen - forenes sangsolister, kor og orkester i Beethovens melodi og Schillers digt "An die Freude", som EU har været så betænksom at vælge til Europahymne allerede i 1985. Her tænkes vel blandt andet på ordene "Alle Menschen werden Brüder".

En smuk tanke, der dog endnu ikke har kunnet finde varigt fodfæste.

I musikken lykkedes foreningen af de forskellige kunstarter dog smukt og sluttede med et brag af en finale så medrivende, at publikum kunne gå opløftede fra koncerten efter at have kvitteret med stort bifald.