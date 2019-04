Bedre toiletforhold og en løsning på mountainbike-problemerne på Sydals skal gøre Gendarmstien sommerklar

- Vi må se, hvad dialogen fører til, men også her gælder jo, at Gendarmstien er en vandresti, siger Aase Nyegaard i en pressemeddelelse.

- Vandrerne skal have adgang til toiletfaciliteter med jævne mellemrum, stien skal være intakt og fremkommelig, og så skal det respekteres, at det først og fremmest er en vandresti, siger formand for teknik- og miljøudvalget Tove Nyegaard og sender dermed en hilsen til de mountainbikere, der er blevet meget glade for det nye stykke sti mellem Høruphav og skovby.

Vandresti og mountainbike-bane

- Det er sådan, at offentlighedens adgang til fods og på cykel i det åbne land i lovens forstand er sidestillet. I mange år er cykling på Gendarmstien også foregået uden problemer. Men mountainbikesporten har udviklet sig rivende de seneste år, og især den nyeste del af Gendarmstien fra Høruphav til Skovby har vist sig at være meget attraktiv for dem. Det har medført skader på stien, som skal repareres, og nogle lodsejere, der har afgivet jord til stien, oplever også, at det ind imellem generer vandrerne, at mountainbikere bruger stien. Derfor tager vi kontakt til alle interessenter, dvs. lodsejerne, landsbylaug, relevante foreninger og Destination Sønderjylland, for at drøfte gode løsninger, siger udvalgets næstformand, Stefan Lydal.

Egentlig var der på teknik- og miljøudvalgets møde lagt op til, at mountainbikerne med skiltning osv. blev anvist andre ruter. Udvalget besluttede imidlertid i stedet at udsætte sagen for at gå i dialog med interessenterne.