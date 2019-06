Bedre serviceniveau på vej til udsatte familier

Sønderborg: Det skal være nemt for såvel familier som medarbejdere at finde frem til og forstå serviceniveauet på det specialiserede børne- og ungeområde. Det er målet med en ny beskrivelse, som kommer på plads efter en høring.

- Det skaber tryghed, når borgerne umiddelbart kan aflæse serviceniveauet og på den måde vide, at de får den støtte, de skal have, siger Jesper Smaling (S), næstformand i børne- og uddannelsesudvalget.

Spørgsmål om frister, forældreansvar og bekymringsgrad skal være besvaret, og svarene skal være både letforståelige og lettilgængelige.

- Ved at beskrive og skabe transparens på området, sikrer vi, at den ensartethed, som skal være på området, er forståelig og synlig for alle, som har interesse i området. Det er vigtigt, at familier, som er omfattet af området, kan være trygge ved, at de får en service, der svarer til det beskrevne niveau, siger udvalgsformand Claus Klaris (V).

Beskrivelsen er i høring frem til 6. september. Når høringssvarene er vurderet og indarbejdet, venter en ny politisk beslutningsproces.