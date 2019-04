Bedre faciliteter for vandrere på gendarmstien

Hun gør opmærksom på de tiltag, der bliver gjort for at skabe bedre forhold for friluftsfolket. Gendarmstien er et stort aktiv certificeret af den europæiske vandreorganisation European Ramblers Association.

BROAGERLAND: - Vi er ikke kun fodslæbende på gendarmstien. Vi har faktisk afsat 700.000 kroner til udbedring af gamle skader ved Skeldekobbel og Skeldebro, hvor naturen gjorde store indhug under en voldsom storm, der fik skrænten til at erodere og skråningen til at kollapse. Der kom også store huller i vejen. At forbedringerne lader vente på sig, skyldes Kystdirektoratet og miljøstyrelsen. Ofte spørger folk, hvorfor vi ikke bare sætter gang i tingene, men det kan vi ikke altid selv gøre for, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten, der regner med, udbedringerne sker inden sommerferien.

Gendarmstien strækker sig, inden for Sønderborg Kommune, langs kysten fra kommunegrænsen mellem Sønderhav og Rinkenæs, omkring Broagerland via Sønderborg til Skovby på Als. I alt en strækning på cirka 84 kilometer. Langs Gendarmstien er der offentlige toiletter omkring Gråsten, Egernsund, Brunsnæs, Vemmingbund, Dybbøl Banke, Sønderborg by, lystbådehavnen samt Høruphav. Forvaltningen vurderer, at der er behov for adgang til toiletfaciliteter yderligere tre steder på Gendarmstien:

Nye toiletter

En af forbedringerne er, at det bliver lettere at komme på toilettet. Ud over de nuværende syv tilgængelige toiletter på strækningen kommer der yderligere to til. Der er indgået driftsaftaler om benyttelse af toiletterne på Vibæk Mølle ved Taskland og Broager Strand Camping ved Spar Es. Dertil kommer et tørkloset ved Sandager, der bliver opstillet i løbet af de kommende tre fire år. Ved Vibæk Mølle og Broager Strand Camping står mølleforening og campingpladsen for rengøring og tilsyn med toiletterne, så kommunen ikke skal stå for det hele selv og bekoste personale til formålet.

- Det er en fornuftig løsning og giver god mening, for vi vil gerne gøre fædsel på gendarmstien så let og behageligt som muligt. Den er en afgørende del af turismesatsningen, så det er os magtpåliggende at sikre, den er i fin stand, siger Aase Nyegaard, der pointerer, der gøres en indsats for at føre færdslen ad det eftertragtede 84 kilometer vandrestrøg så naturskønt og ukompliceret som muligt.