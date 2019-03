Bedrageri mod Telia: Forsvarsadvokater kritiserer forløbet

Tre unge mænd må vente en uge på at få dom for, om de har bedraget Telia for penge, eller blot begået fejl, som de selv påstår, så der venter domsmandsret en stor opgave med at votere.

SØNDERBORG: - Det her er en af de mere specielle straffesager om økonomisk kriminalitet, jeg har oplevet i min tid som forsvarsadvokat, og jeg har ellers ført mange af den slags sager, lød det fra forsvarsadvokat Jan Schneider, da han tirsdag procederede i en databedragerisag, hvor hans 23-årige klient er anklaget for at have bedraget Telia for samlet 20.000 kroner i tre sagsforhold.

- Der er afsat ti retsdage til forhold, hvor min klient er tiltalt for at have bedraget for 20.000 kroner, og hvor sagsomkostningerne risikerer at koste ti gange så meget. Det kunne have sparet staten for mange penge til sagsomkostninger at føre min klients sag for sig og afhøre to tre vidner. Det ville have taget én retsdag og kostet omkring 12-15.000 kroner. Der var heller ingen grund til, forsvaret skulle trækkes igennem mange sagsakter i ti røde ringbind og skulle scanne sig frem til, hvad der vedrører min klient. Var der blevet sorteret lidt bedre i sagsakterne, ville det have givet en kraftig reduktion i omfanget, fortsdatte advokaten.

Jan Schneider mener, det er at skyde gråspurve med kanoner at lade tiltalte indgå i en langvarig sag, der har strakt sig i over ti retsmøder siden januar sidste år, hvor to tiltalte og deres advokater har måttet høre detaljer om hovedanklagede, der tegner sig for broderparten af små 100 forhold.

De tre forsvarere gik hårdt til anklager Heidi Colbæk for ikke at have løftet bevisbyrden, men udelukkende at have lænet sig op ad Telias tilkendegivelser om at være blevet snydt af de tre ansatte.

- Sagen er ikke særlig godt efterforsket. Politiet har ikke beskæftiget sig med selve bedragerianklagen, men lænet sig op ad Telias gengivelse af sagsforholdene, sagde Jan Scneider, der betegnede gennemgangen af visse af forholdene som sort snak og kritiserede, der var taget forhold med, der antageligt gav tiltalte egen vinding på ti kroner.

Alle advokater stillede spørgsmålstegn ved, hvad der skulle have fået Telia-ansatte til at begå kriminalitet for så små beløb.