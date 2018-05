Beboere på Kær langt fra begejstrede for nyt stort renseanlæg

Borgermøde: Beboere fortrinsvist på Kær mener, kommunen og Sønderborg Forsyning bør søge alternative muligheder for placering af et centralt rensningsanlæg.

SØNDERBORG: Et centralt renseanlæg midt på Kær volder langt fra begejstring blandt halvøens borgere.

De er betænkelige ved lugtgener fra anlægget, der skal samle spildevandet fra Gråsten Huk, Broager, Himmark og Sønderborg i et gigant byggeri med kraftvarmeværket og Kær Bygade som nærmeste naboer. Kommune og forsyning blev på et borgermøde onsdag opfordret til at finde en anden placering og at overdække tankene, der renser størstedelen af kommunens spildevand.

- Vi får det næsten presset ned over hovedet. Selv om der blev plantet mægtig store træer, har vi stadig udsigt til skorstenene ved kraftvarmeværket og flisfyringsanlægget. Vi føler ligesom, det her er sket før. Det er lidt barsk, at fordi der ikke er så mange til at klage, skal rensningsanlægget ligge på Kær. Det virker beregnende, sagde Anne Grethe Christensen.

- Hvad koster det at dække tankene til, spurgte Kim Jessen, der ikke synes, 30 millioner kroner for låg på tankene er dyrt i et budget på 300 millioner kroner for at hindre luftgener og påpegede, placeringen ligger højt i forhold til det eksisterende lavt liggende renseanlæg.

Hætter på tankene er de projektansvarlige ikke indstillet på. Borgerne spurgte, hvordan et så stort renseanlæg er foreneligt med fredningen af Kær Vestermark, der er udlagt som rekreativt område med dejlig natur og motionsmagnet.

- Vi er ikke ude på at genere nogen, sagde forsyningens direktør Lars Riemann, der redegjorde for fire muligheder for at bygge renseanlæg, der alle blev droppet.