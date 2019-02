Beboere i Kværs føler, de bliver ofret i bestræbelserne på at nå CO2 målet i Sønderborg kommune, og at løbet for et biogasanlæg er kørt, for de har fået at vide, der er 100 procent enighed i byrådet, og hvad er der så at snakke om?

KVÆRS: - Byrådet er 100 procent enig i, der skal ligge et biogasanlæg i Kværs. Det er nærmest historisk, fik vi at vide - og når de er enige, så er de farlige! Henning Andersen bor i området, kommunen har udset sig som velegnet beliggenhed til et biogasanlæg til forarbejdning af 800.000 tons biomasse om året. Han og beboere i nabolaget er enige i, beslutningen er truffet for længst i bestræbelserne på at nå CO2 nullet i 2029. De føler, den verserende såkaldte idefase omkring biogasanlægget er en skinmanøvre. De opfatter ikke mødet om biogasanlægget på Kværs Kro 16. januar som et informationsmøde. - Project Zero er en hellig ko, og i den sammenhæng betyder en spredt befolkning i det åbne land ingenting, lyder det fra ægteparret Hans Jørgen og Helga Vaarbjerg samt Tine Mærsk Brodersen og Joan Voss, der alle bor omkring den udvalgte biogasmatrikel ved Snurom. - Hvad er det lige for en demokratisk proces, vi er i gang med her? spørger Tine Mærsk Brodersen om den forudindtagede politiske holdning til, biogasanlægget er et gode.

Østerbyen Beboerne i Kværs henviser til planerne om et biogasanlæg i Østerbyen ved Esbjerg, der blev droppet af hensyn til frygten for lugtgener og gav politiske skærmydsler i Esbjerg. Kværs borgerne henviser til, det gigantiske biogasanlæg i Korskro lugter. De vil ikke stå model til ildelugtende gødningstransporter i massevis og appellerer til politikerne om at droppe tanken, hvilket de dog ikke umiddelbart har i sinde. Biogasanlægget på Avntoftvej i Kværs skal modtage 800.000 tons biomasse om året. Det fordrer daglige 70 lastbiltransporter, og dem er beboerne også bekymrede for, da de gør færden på veje uden gang- og cykelstier højst risikabel. To biogasanlæg i Kværs og Glansager koster tilsammen 500 millioner kroner og skal bidrage til at bringe Sønderborg kommune i CO2 nul i 2029. Der er også planlagt et biogasanlæg i Kliplev tæt på Kværs, men det er Aabenraa kommune, så der bliver rift om gylle og husdyrgødning.

Foto: Timo Battefeld Borgere i og omkring Snurom føler sig ikke ordentligt oplyst om et kommende biogasanlæg, men mener, politikerne har besluttet sig på forhånd, og at de få spredte borgere på landet ikke vægter højt - det er her Hans Jørgen Vaarbjerg, Henning Andersen, Joan Voss og Tine Mærsk Pedersen.Foto: Timo Battefeld

Det lugter Femkløveret kan ikke bruge såkaldte lugtenheder til noget. De er enige om, det lugter, når så mange ton husdyrgødning og gylle skal ind og ud af det store anlæg. - De kommer aldrig i livet til at kunne skaffe biomasse nok til to millioner ton om året - slet ikke her. Vi ligger på en halvø, siger Henning Andersen, der opregner tallene for de planlagte biogasanlæg i Glansager, Kværs og Kliplev, hvor der også er planlagt et. - Antallet af svinebrug er for nedadgående. Folk vil have hvidt kød fra fjerkæ. Det kommer aldrig til at hænge sammen, siger de to mænd. De tror ikke på, biomassen kan hentes i en omkreds på 20 kilometer fra biogasanlægget. - Har vi sikkerhed for, den ikke hentes syd for grænsen i Tyskland? spørger Tine Brodersen. - Det handler mere om tilskud end om grøn energi, siger mændene, der mener, kommunen har travlt for at opnå statstilskud, der udløber 2023.

Det handler om livskvalitet - Vi ved ikke, om vi fremover kan åbne døre og vinduer. Hele din livskvalitet er væk. Folk bosætter sig på landet for at nyde naturen og få ro uden for byerne. Fremover kan vi ingen steder være, uden vi kan høre en lastbil brumme, siger Helga Vaarbjerg, der også henviser til de historiske fortidsminder, der er en attraktion i Kværs. - Med et biogasanlæg er det i hvert fald ikke attraktivt at bosætte sig her. Der bliver snakket så meget om sundhedspolitik. Vi skal motionere, og vore børn skal cykle i skole. Med 70 store lastbiltransporter om dagen kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Vi bliver nødt til at køre børnene i bil, siger Joan Voss. - Jeg er opmærksom på de trafikale forhold og vil snakke med projektfirmaet Nature Energy om, hvad vi kan gøre. Vi skal drøfte tingene ordentlig igennem og have fundet en løsning på de trafikale problemer. Jeg har ikke hørt om massive lugtproblemer ved eksisterende biogasanlæg. Måske skal vi lave endnu en fælles tur til et, siger teknik- og miljøudvalgsformand Aase Nyegaard, Fælleslisten.