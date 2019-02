Sønderborg/Haderslev: De imponerede dommerne ved deres audition, da de selvsikkert rappede sig igennem Gillis 'Knokler hårdt'.

Men selvom de sønderjyske rappere gik videre på deres udstråling, var dommerne usikre på pigernes evne til at synge.

Fredag aften kunne seerne til TV2's X Factor se Bea Sarockaite fra Sønderborg og Maria Meldgaard Mortensen fra Haderslev optræde foran et publikum for første gang. Pigerne elsker rapmusik, men de havde aldrig før prøvet at optræde foran et publikum, da dommeren Nanna Øland Fabricius, kendt som Oh Land, skulle vælge hvilke af sine grupper, der skulle gå videre.

- Vi var meget spændte, men vi var ikke for nervøse. Vi ville vise, at scenen er vores rette element, fortæller Maria Meldgaard Mortensen.

- Det var en vild følelse, vi følte os som stjerner, og publikum reagerede godt, siger Bea Sarockaite.

Dommer Nanna Øland Fabricius havde otte grupper og bands, hvor kun fem kunne gå videre i Five Chair-programmet. Nanna Øland Fabricius valgte dog selv at fjerne to stole, så kun tre grupper eller bands kunne gå videre. Bea Sarockaite og Maria Meldgaard Mortensen var den sidste gruppe, der skulle optræde. Alle tre stole var på det tidspunkt besat.