Bea og Maria går videre til X Factors liveshows

Sønderjylland: De sønderjyske rappere Bea Sarockaite og Maria Meldgaard imponerede fredag aften igen dommer Dommer Nanna Øland Fabricius. De sang Fergies 'Fergalicious', og det fik Oh Land til at sende pigerne videre til liveshows, som kører fra fredag den 1. marts.

Bea Sarockaite og Maria Meldgaard imponerede dommerne ved deres audition, da de selvsikkert rappede sig igennem Gillis 'Knokler hårdt'. Under 5 Chair Challenge for nogle uger siden gik de også sikkert videre, da de optrådte med rapperen Nicki Minajs 'Anaconda'.

Siden 5 Chair Challenge har Maria og Beas version af Nicki Minajs 'Anaconda' været en af de mest sete videoer blandt danske Youtube-brugere. Den har fået over 1,9 millioner visninger. Det var første gang, de sønderjyske piger optrådte foran et publikum, men det gjorde de altså selvsikkert. Nu skal de igen prøve at optræde foran et publikum. Det sker fredag den 1. marts klokken 20.00, når det første liveshow i X Factor går i gang på TV2.

Pigerne har denne uge været i København for at øve sig til liveshows, og det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra dem.