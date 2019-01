Sønderborg: - Du skal ikke fucke med os. Hold afstand!

Sådan lyder ordene i promoveringsvideoen af Bea og Maria til den første optræden til X Factor, som rullede over skærmen på TV2 den 4. januar i år.

- Det er sådan, vi er, og det er det, som vi lægger frem, fortæller Maria Meldgaard Mortensen og fortsætter:

- Der er blevet stillet mange spørgsmålstegn ved, om det er ægte, eller om det bare er noget, som vi spiller på tv, men selvfølgelig er det ægte.

De to piger på 18 år har fået stor opmærksom, efter at udsendelsen blev vist, hvor de præsenterer sig med, at de er "street", og hvor Bea siger, at hun er fra ghettoen i Sønderborg.

- Så går I rundt og banker folk eller hvad, spørger Thomas Blachman de to piger under deres audition, som de begge afviser kategorisk.

- Det er fedt at få opmærksomheden, men vi tager os ikke af, hvad folk har af kommentarer om os, siger Bea Sarockaite.