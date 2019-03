Bea mindes sin far på Instagram: 'Ord kan ikke beskrive sorgen'

Den sønderjyske rapduo Maria og Bea, som Danmark har lært at kende gennem X Factor, valgte forleden at trække sig fra programmet. Årsagen var, at Bea Sarockaites far døde af en hjerneblødning.

Lørdag eftermiddag har Bea Sarockaite delt et billede af en blå himmel på Instagram og skrevet om faderens pludselige død:

"Ord kan ikke beskrive sorgen over min fars død. Jeg ved, at han hviler et meget bedre sted nu, og at han fortjener en evig fred og ro over sig. Han har altid passet på mig, elsket mig og altid ønsket mig det bedste", skriver Bea Sarockaite blandt andet.

I opslaget, som i skrivende stund har fået over 13.000 likes, skriver Bea Sarockaite også, at hun er taknemmelig for den store forståelse, hun er blevet mødt med.

"Jeg er dybt taknemmelig for alle jeres søde beskeder og forståelsen, det har været en hjælp ikke at stå med det alene - virkelig!", står der blandt andet.

Se hele opslaget herunder.