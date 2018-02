Bayern ligger på Als

For en enkelt dag blev Guderup-Hallen forvandlet til et tysk øltelt, der kunne ligge Sydtyskland. Næsten 800 feststemte kvinder og mænd deltog i den sjette bierfest.

Nordals: Bierfesten i Guderup blev sat i gang med en populær nyhed:

- Hvis I giver den gas, så holder vi en bierfest igen næsten år, lød det fra Lars Christensen fra det seks mand og kvinde store festudvalg i Egen Ungdoms- & Idrætsforening (EUI). Der lød et øredøvende brøl - og det var ren glæde, for følelserne sad ret løst udenpå kvindernes dirndl, hvor brystpartiet var skubbet op i en svimlende synsbedrag, og herrernes lederhosen og rød-hvid-ternede skjorter. For det var ellers meldt ud, at denne sjette bierfest også blev den sidste. Det er et kæmpe arbejde af lave festen, hvor mere end 100 frivillige er i gang.

Der blev delt mange mandekrammere ud ved langbordene, der alle repræsenterede de tyske delstater - bundesländer: Saarland, Niedersachsen, Nordrhein Westfalen, Sachsen Anhalt og - ikke at forglemme Bayern. Delstaten hvor bierfesterne - oktoberfesten - har hjemme.

Idrætshallen var dækket ind i lyseblå-hvide tern, som i Bayerns flag. Man følte sig nærmest som i Paulanerteltet på Theresienwiese - kaldet Wiesen - den store plads, hvor oktoberfesten i München holdes hvert år i september. Mere end seks millioner gæster festen, der i store træk handler om at drikke en masse store øl og hygge sig. Feste til tyrolermusik og glæde sig over det gode kolde tyske øl, der bæres ind af barmfagrekvinder i dirndl - den klassiske klædedragt for kvinder på de kanter. Servus og gruss Gott.