Barnebarn deltog i 75 året for oberstens dramatiske dødskamp

Godt et halvt hundrede fremmødte inklusive Svend Paludan-Müller deltog i mindehøjtideligheden for sin farfars dramatiske død i en flere timers kamp mod den tyske besættelsesmagt i 1944.

Gråsten: Historien er kendt og fortalt mange gange, men den bliver altid ekstra nærværende hvert år 26. maj, når folk samles ved mindemuren for grænsegendarmernes chef, oberst Svend Bartholin Paludan-Müller. Søndag var ingen undtagelse, og det var tilmed 75 års dagen for den dramatiske og tragiske begivenhed i 1944, hvor manden med det stærke danske sindelag nægtede at lade sig arrestere af tyske Gestapo folk.

75 året for begivenheden havde også besøg af Svend Paludan-Müller, hvis farfar var omdrejningspunktet for kampen i embedsboligen tæt på Gråsten Slot.

- Det har altid fyldt meget i familien, og jeg har af og til været forbi mindemuren her. Desuden har jeg en hilsen med fra det sidste øjenvidne til begivenheden - Dagny, som nu er 92 år og datter af obersten. Hun kunne desværre ikke selv komme med, men kan huske hvordan hun fik lov at sige farvel til sin far og forlade huset, inden kampen fortsatte, fortæller Svend Paludan-Müller om den tragiske og dramatiske begivenhed. Han mindes selv 50 året for kampen.

- Der deltog dronning Ingrid, og jeg kan huske, hvordan hun kom gående med hofdame op ad grusvejen fra slottet. Vi er i familien i det hele taget meget taknemmelige for disse mindehøjtideligheder, tilføjer Svend Paludan-Müller, som bor i København.