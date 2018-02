Banken sagde stop: Iværksætterfirma begæret konkurs

Det lykkedes ikke opfinderen Kenneth Skovbo Lott at få succes med en robotplæneklipper til golfbaner. Banken har begæret hans firma konkurs.

Sønderborg: En energieffektiv robotplæneklipper i gigantisk størrelse. Det lød rigtig lovende, da Kenneth Skovbo Lott i foråret 2016 viste sin opfindelse frem. - Det er den første i verden, der kan sikkerhedsgodkendtes, når den er færdig. Andre har haft held til at tage en standardrobot og bygge en styring ovenpå. De kan ikke håndtere sikkerheden, sagde han dengang. Nogen succes blev det åbenbart ikke. For den 26. januar i år blev firmaet bag ideen Sidis Engineering ApS taget under konkursbehandling efter en begæring modtaget fra virksomhedens bank. Maskinen, der fik navnet AutoTurf, var udviklet til at klippe golfbaner, parker, stadions og lignende, der var på mere end tre hektar og op til 80 hektar. Sammen med blandt andre en matematikprofessor havde man udviklet maskinens software. I stedet for at have mennesker til at køre rundt med en græsslåmaskine kunne maskinen indstilles til at køre om natten. Hvis et dyr eller menneske kom forbi, ville den registrere det og stoppe med at klippe.

Sidis Engineering ApS Har adresse på Ellegårdvej 36 i Sønderborg. Kenneth Skovbo Lott havde opkaldt sin virksomhed efter det amerikanske vidunderbarn William James Sidis, hvis intelligenskvotient blev anslået til at ligge mellem 250 og 300. Senere er der blevet rejst tvivl om validiteten af de målinger, men ikke desto mindre blev han optaget på matematikstudiet på Harvard University i 1909, da han fyldte 12 år.

Kendte erhvervsfolk med Det hele begyndte for Kenneth Skovbo Lott, da han for omkring fem år siden fik en henvendelse fra Jens Enemark, som på det tidspunkt ejede Benniksgaard Golfbane i Rinkenæs. Han spurgte iværksætteren, om det var muligt at konstruere en robotplæneklipper til større arealer. Kenneth Skovbo Lotts første udfordring var at finde pengene til at finansiere udviklingen af maskinen. Det lykkedes i maj 2013, hvor Sidis Engineering ApS blev stiftet med Kenneth Skovbo Lott som hovedaktionær og en række andre blandt Jens Enemark som medejere. Fra 2013-17 til var Henrik Raunkjær bestyrelsesformand, hvorefter Jesper Schack var formand i syv måneder frem til november sidste år. Projektet fik også støtte fra blandt andet Erhvervstyrelsen, Syddansk Vækstforum og EU, ligesom Kenneth Skovbo Lott i 2016 fik BHJ Fondens Initiativpris sammen med to andre. I seneste regnskab som er fra 2015/16 stod der i ledelsesberetningen at "det er fortsat vores opfattelse at produktprogrammet i fremtiden har stort potentiale". Egenkapitalen var på 3,4 mio. kr.