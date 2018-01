Bankdirektør: Selvfølgelig finansierer vi ejendomme på Nordals

Sønderborg: Broager Sparekasse afviser, at det skulle være tilfældet, at de ikke vil låne penge til huskøb på Nordals.

De to ejendomsmæglere i Guderup har begge oplevet udfordringer med, at nogle banker ikke ønsker at låne til boligkøb på Nordals. Det er dog ikke tilfældet hos Broager Sparekasse ifølge sparekassedirektør Lars Christensen.

- Selvfølgelig finansierer vi ejendomme også på Nordals, men vi kigger selvfølgelig på boligens stand, kundens økonomi og specielt kigger vi på omsætteligheden af den type ejendom, man ønsker at købe, forklarer han.

En stor del af bankens villighed til at låne penge ud afhænger i høj grad af folks intentioner med huskøbet.

- Omsætteligheden generelt er jo lavere på Nordals, end den er andre steder. Det forhindrer jo ikke os i at finansiere ejendomme på Nordals, men vi kigger jo folk dybt i øjnene og siger, "Hvor længe vil i bo der?", for er det med kort sigte for øje, så bliver det da sværere, men har man sagt, det er her, vi gerne vil bo og hører hjemme, så er vi jo fuldt indstillede på at finansiere folks ejendomme, fortæller Lars Christensen og tilføjer:

- Men er der en ejendom, der ikke ser særligt pæn ud og har huller i taget, så er vi da lidt mere skeptiske.

Oplever I oftere, at husene er i dårlig stand på Nordals?

Vi har set det på nogle forespørgsler nu her. Vi har også sagt nej til noget på Nordals. Selvfølgelig har vi det, men der er det hovedsageligt husenes stand, der er årsagen, forklarer han.