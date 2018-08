Sønderborg: Efter fire år i formandshvervet har Knud A. Sveistrup nu meddelt sin afgang fra bestyrelsen i Sønderborg Pipes and Drum, når hans valgperiode udløber ved generalforsamlingen i marts næste år.

- Min udtræden sker i ordentlighed og med god samvittighed. Jeg afleverer bandet i god stand - både med stærk markedsposition, organisation, musisk fremdrift og god økonomi, oplyser formanden, der ønsker at meddele sin beslutning allerede nu, så SPAD har god tid til at overveje den fremtidige model for bestyrelsens sammensætning og virke.

