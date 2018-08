Bagermester takkede for hjælpen med kaffe og kage

Sydals: Migges Bageri med Michael Ketelsen og hustruen Birgit havde fredag eftermiddag inviteret Team Bodenhoff på kaffe og lagkage. Det er fjerde år i træk, at den ildsjælen Claus Bodenhoff fra Frederiksværk cykler Danmark Rundt for at samle penge ind til Børnecancerfondens arbejde med kræftramte børn og deres familier.

- Claus Bodenhoff har gjort så meget for os og efter som Emil er blevet rask, ville jeg gerne gøre noget til gengæld og hjælpe med at samle penge ind til Børnecancerfonden, siger Michael Ketelsen, hvis søn Emil for tre år siden fik konstateret kræft, men i dag heldigvis er rask.

I 2017 var sønnen ambassadør for Team Bodenhoff og ude at fortælle om sin kræftsygdom. Emil kunne desværre ikke være til stede fredag, da han er Vesterbro Ringridning.

Det kunne derimod 28 borgere fra lokalområdet, som bagermesteren sammen med Laila Lyck havde fået til at springe på cyklen i den gode sags tjeneste. Hver havde betalt 135 kroner for at cykle med Team Bodenhoff fra Sønderborg til Skovby.