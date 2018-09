Bæredygtig undervisning i mark og køkken

Otte gange i løbet af september har Skærtoft landbrug haft besøg af elever fra 8. klasser, som led i et nyt åben skoleinitiativ. Her lærer eleverne om bæredygtighed i marken og i køkkenet.

Skærtoft: Det dufter af nybagte boller, stegte løg og bouillon. Børnestemmer blander sig med duften. Et kæmpe billede af Jorden hænger ned fra loftet i teltet. Det er nemlig den, det hele handler. Jorden. Og hvordan man passer på den i fremtiden.

8. klasse fra Augustenborg Skole har tidligere på dagen været ude i marken hos landbruget Skærtoft Mølle for at lære om bæredygtigt landbrug. De har duftet til jorden og kigget på livet over og under jorden på markerne. Nu har de taget hænderne op af jorden og er i gang med at snitte græskar og persille. Eleverne er med i Skærtofts nye initiativ, et åben skoleforløb kaldet Jordnær Mad, som skal lære 8. klasser om biologi, bæredygtighed og maddannelse.

Dagen begyndte koldt og vådt ude i markerne er mange af eleverne enige om. Nu er det samlet i et lunt telt omkring hakkebrætter og gryder. De skal lave kornotto - en variation af risotto - og kornsalat.

- Det er pisse fedt. Vi får god og nyttig viden, og vi slipper for skolen. Det var ikke så fedt til at starte med udenfor. Men da vi så hørte om det, og hvad det gik ud på, gav det pludselig mening, siger Simon Søndergaard, mens han vender græskartern i olie.

Laura Johanning, Kine Lemming og Malene Eriksen synes, det er hyggeligt og sjovt at være på Skærtoft.

- Det er bedre end at sidde på en skolebænk. Her kommer vi ud og bruger vores krop, siger Laura Johanning.