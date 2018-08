Als: Selv om havet og dermed badevandet er blevet en del koldere end da det i juli og begyndelsen af august blev mål 25-26 grader celsius, så er det stadig varmt nok til at nappe en dukkert. For med 18-19 grader kan de fleste endnu tåle en tur i det salte vand. Det skal så bare ikke lige være ved Lusig Strand ved Als Fjord på Nordals eller Sønderby Strand på Kegnæs.

Her fraråder Sønderborg Kommune nu al badning, fordi der er forhøjede bakterietal - og her er tale om colibakterier, der er lort eller tarmbakterier.

Tidligere har badestranden ved Alnor været lukket på grund af colibakterier, men den blev ren få dage efter - og derfor åbnet for svømmeture igen. Dengang forklarede Ronnie Stobberup, der er tilsynsassistent ved Sønderborg Kommunes Vand & Naturafdeling, at det sandsynligvis skyldes spildevand fra kloakker, der er løbet over på grund af store mængder nedbør. Derefter er det rendt i en regnvandsrist og videre ud i havet.

Kommunen vil løbende lave målinger og derefter informere om resultatet.