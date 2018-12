Badegæster får mindre tid i svømmehallen

Kulturudvalget har valgt at fortsætte med mindre badetid til borgere i Humlehøj-Hallen for at give foreningerne mere plads i vandet.

Sønderborg: Der er stadig store udfordringer med at give foreninger og borgere plads nok i Humlehøj-Hallens seks bassiner.

12 foreninger, kommunens borgere samt turister benytter banerne, og det har i årevis givet især Svømmeklubben Sønderborg problemer.

Klubben bliver hver sæson nødt til at afvise omkring 200 børn. Problemerne blev værre, da Idrætshøjskolen blev nødt til at lukke sin svømmehal på grund af strengere regler fra Miljøministeriet. Svømmehallen åbner tidligst i februar 2019.

- Der er mangel på vandtimer. Derfor har vi svært ved at få det hele til at gå op, for alle vil helst have primetime - både borgere og klubber, siger halinspektør Jan Nicolaisen.

I august blev der lavet en midlertidig løsning, da man ændrede på fordelingen af vandtiderne i svømmehallen. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme valgte en model, hvor Svømmeklubben Sønderborg og Sønderborg Triathlon Klub fik ekstra banetimer. Det betød, at der er seks færre timer til offentligheden. Den ordning har kørt siden august, og kulturudvalget har nu besluttet, at samme ordning skal fortsætte fra januar til juli.

- Vores kapacitet er begrænset, og idrætshøjskolens svømmehal er stadig lukket. Derfor forlænger vi den eksisterende ordning. Der vil være en periode i svømmehallen, hvor tilgængeligheden er begrænset. Det er beklageligt men nødvendigt. Vi har modtaget breve fra borgere, som synes, det er ærgerligt, at de som hidtil ikke kan bruge svømmehallen. Men det er min forventning, at vi udvider åbningstiden for offentligheden igen, siger Stephan Kleinschmidt (Sl.P.), der er udvalgsformand.