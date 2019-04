Sønderborg: Der er allerede sat masser af legetøj på plads på hylderne i den ny BR-butik i Sønderborg, der vil være at finde i lokalerne, der tidligere husede Toys 'R' Us i Stenager Center.

- Vi glæder os helt vildt til at byde velkommen i byens nye legetøjsbutik. Vi har arbejdet hårdt for at få ansat det helt rigtige team til at tage imod de forventningsfulde børn og deres familier, og derfor håber vi også, at børn fra Sønderborg og omegn vil være med til at gøre butiksåbningen til en helt særlig dag, som det også har været i de byer, hvor vi allerede har åbnet, fortæller Charlotte From, der er kædechef i BR.

Butikken på Stenager åbner den 11. april. Snoren ville klippet over klokken 15. Der vil være VIP-indgang til børnene med rød løber, hvor man også kan møde Fætter BR. Der er gave til de første 100 børn.