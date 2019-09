BC Syd går i front som UNESCO Verdensmålsskole

- Det er vi meget stolte af, og nu skal vi så for alvor til at implementere målsætninger i både undervisning og dagligdag, siger direktør på BC Syd, Bente Esbensen Jensen og påpeger, at man på det energimæssige område allerede har et solidt fundament i et samarbejde med Project Zero.

- Vi har blandt undervisere og andet personale på skolen i nu et stykke snakket om, at vi gerne vil bakke op omkring den tilgang, forklarer Simon Ramskov, som arbejder i administrationen på Business College Syd. BC Syd omfatter både Mommark Handelskostskole og Det Blå Gymnasium på Søndre Landevej.

Sønderborg: Det hele begyndte egentlig med, at en elev foreslog, at man kasserede alle plastikkrus, når der var fest og fredagsbar. Et bevis på, at en stærkere bevidsthed om klima og bæredygtighed vokser frem hos unge.

Som UNESCO Verdensmålsskole forpligter man sig til at udvikle undervisning med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål. Det handler blandt andet om at udvikle undervisning, der fremmer bæredygtig udvikling og globalt medborgerskabDesuden skal man implementere "A Whole School Approach" - det vil sige en helhedsorienteret tilgang til at fremme bæredygtig udvikling og globalt medborgerskab ved at tænke det ind i skolens drift og dagligdag for både elever og personale.Som UNESCO Verdensmålsskole opfordres man til at oprette et UNESCO Verdensmålsråd, hvor eleverne er repræsenteret og har demokratisk indflydelse. I Verdensmålsrådet bliver eleverne repræsentanter for deres skole og ansvarlige for at formidle deres skoles erfaringer videre til andre i både det nationale og internationale netværk.En UNESCO Verdensmålsskole opfordres opfordres også til at danne partnerskaber både med danske og udenlandske UNESCO-ASP skoler. Det har til formål at skabe mulighed for at dele viden og erfaringer skolerne imellem.Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være UNESCO Verdensmålsskole her: www.unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler

- Vi samler nu et Verdensmålsråd, som skal finde på endnu flere ideer og udvikle skolen i den rigtige retning. Supervigtigt er det, at vi gør det med glæde og stolthed og ikke som sur pligt, siger Helena Andreasen.

De to 2.g-elever Helena Andreasen og Kira Beltman er blandt de elever, som stiller sig i front for at føre skolen ind i den bæredygtige og miljøvenlige daglige drift.

- Vi taler oftere om og ser en lyst hos eleverne til at tage ansvar og blive en del af kampagner som for eksempel affaldsindsamling og madspild, tilføjer Simon Ramskov, der er koordinator på UNESCO-projektet.

Udvalgte fag

I selve undervisningen er der udvalgte fag, hvor tiden i højere grad skal kredse om emner, der matcher FN's Verdensmål.

Ida Jacobsen underviser i informatik og har således valgt verdensmål nummer 8 og 12, der handler om henholdsvis anstændige jobs og økonomisk vækst samt bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

- Tidligere har snakken om madspild for eksempel resulteret i udviklingen af en app som et bud på en løsning. Men vi vil også snakke om, hvad vores mobiltelefoner og andet elektronik består af, og hvordan råstofferne er udvundet. Er det måske metaller opgravet af børn under dårlige arbejdsvilkår, spørger Ida Jacobsen og understreger, at det ikke handler om at give eleverne dårlig samvittighed, men om at oplyse.

Lærerkollegaen, Niels From, supplerer:

- Skolens motto er, at vi uddanner til virkeligheden, så vi bringer selvfølgelig også virkeligheden ind i klasseværelset. Niels From underviser i fag som international økonomi, innovation og samfundsfag.

Undervisningen kommer blandt andet til at handle om formidlingen af Project Zero, udvikle og udvide Sønderborgs status som UNESCO Sustainable Learning City (bæredygtig læreby) ligesom der skal laves introforløb for 1. g'erne og større skriftlige opgaver for alle 2. g'ere med bæredygtighed som tema.

I 2020 skal BC Syd i øvrigt lave en ny fireårig strategiplan, hvor FN's Verdensmål skal have en fremtrædende plads.