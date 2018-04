Auschwitz-overlever gæster sønderjysk filmpremiere

Arlette Andersen vil deltage ved denne særlige filmvisning og vil stille sig til rådighed for spørgsmål efter filmen. Instruktør og initiativtager til filmen, journalist Thomas Kvist Christiansen vil introducere filmen. Det var ham der i 2013 tog initiativ til at skabe filmen.

Det er en film om den nu 93-årige Arlette Andersens gribende historie om at overleve det ubegribelig under 2. Verdenskrig - om at slippe levende ud af et af verdenshistoriens mørkeste kapitler, Holocaust - udryddelsen af seks millioner jøder.

En historie der ikke må glemmes

Med et ønske om, at verden aldrig skulle få lov til at glemme de nazistiske koncentrationslejre - i særlig grad udryddelseslejren Auschwitz, indledte den 66-årige Arlette Andersen i 1990 en foredragsrække, der skulle vare i 25 år. Som en af de få franske jøder, der overlevede ét års fangenskab i Auschwitz, rejste Arlette Andersen rundt til primært skoler og gymnasier i Danmark og fortalte sin gribende historie.

Men i foråret 2015 var det slut. Helbredet kunne ikke klare flere foredrag. 426 gange havde hun fortalt sin historie til næsten 100.000 mennesker. Men slut er det ikke. Takket være den nye dokumentarfilm kan missionen fortsat holdes i gang.

Det er filmselskabet Kvist Film, der har brugt fire år på at producere en film, der fortæller Arlette Andersens historie om at overleve Auschwitz og ikke mindst Holocaust, der kostede seks millioner jøder livet. Indtil nu har filmen solgt mere end 7.000 biografbilletter.

- Det er et meget flot billetsalg. Det glæder mig meget, at der er så stor interesse for at se og høre Arlettes historie. Det er det, der er hendes ønske - at så mange som muligt skal høre hendes fortælling og på den måde bære faklen videre til de unge. Og i en tid nu, hvor verden oplever en tiltagende politisk højredrejning, hvor fremmedhadet og antisemitismen vokser mere og mere frem, er det mere end nogensinde vigtigt at blive mindet om, hvor galt det kan gå, fortæller instruktøren Thomas Kvist Christiansen i en pressemeddelelse.