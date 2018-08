Augustianas fremtid skal sikres i etaper

En masterplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal viser, at der skal bruges mange millioner på at sikre Augustianas fremtid.

Augustenborg: I april satte udvalget for kultur, idræt, handel og turisme 185.000 kroner af til arbejdet med en projektbeskrivelse, der skulle indeholde koncept, tidsplan og forretningsplan for Augustiana Kunstpark og Kunsthal. Kulturudvalget har nu haft planen i hænderne og drøftet den. Planen er delt op i fire trin, hvor trin et indeholder en midlertidig sommerudstilling i parken og en mindre udstilling i Det Hvide Palæ. Stedet skal ifølge planen løbende udvides med café, børneprogram, værksteder, kunstnerbolig og restaurant. Fjerde trin er en kunsthal og park, der har åben året rundt med flere nye udstillinger i løbet af året samt permanente kunstværker i parken. Der er ikke sat en tidsplan eller økonomi af til planen endnu. - Det her er ikke noget, som vi gennemfører dag ét. Der skal store økonomiske midler til for at nå til trin fire. Derfor er det vigtigt, at vi giver hinanden god tid til at finde ud af, hvordan vi når de her trin. Det skal ikke bare være en ambition men også et realistisk projekt. Derfor skal vi politisk danne et godt grundlag for videreudviklingen, siger kulturudvalgsformand Stephan Kleinschmidt (Sl.P.).

Det er klart, at under budgetforhandlingerne bliver vi nødt til at forholde os til udgifterne i overslagsårene og drøfte Augustianas fremtid. Men vi bliver nødt til at tage det step by step. Stephan Kleinschmidt, kulturudvalgsformand