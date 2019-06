Augustenborg Ringridning fik både gode og dårlige oplevelser

Der var både godt og skidt under ringriderfesten i Augustenborg, der først fik stjålet tombolagevinster og en hoppeborg, men også fik et overraskende besøg af cremekongen Ole Henriksen til et TV 2-program.

Tombolaen på festpladsen fik stjålet 36 gevinter og måtte ud og finde nye. Det kommer til at gå ud over det overskud, som gives til byens frivillige brandværn og DUI-Leg og Virke.Foto: Timo Battefeld

- Det er godt nok trist. Vi plejer jo at kunne give et par tusinde kroner af overskuddet til brandværnet og DUI-Leg og Virke, men nu må vi se, hvor meget der bliver til denne gang. Det er godt nok et slag i ansigtet, siger Annemette Iskov skuffet.

Under alle omstændigheder måtte man i tombolaen med huj og hast ud at finde nye gevinster. Her står blandt andet brandkaptajnens mor, Annemette Iskov,

Henriksen skabte glæde

Men kun nogle få timer senere, var der heldigvis anderledes glæde på festpladsen, da cremekongen Ole Henriksen dukkede op sammen med et kamerahold fra TV 2. Her er man rundt i Danmark for at vise anderledes aktiviteter fra sommerlandet.

- Jeg havde fået at vide, at jeg ikke måtte sige til nogen, hvad der skulle ske, men det var da i hvert fald en overraskelse for mange. Han er jo en glad og feststemt mand og fik da også et par danse i teltet, siger ringriderformand Bent Nielsen.

Ole Henriksen var på pladsen i flere timer. Det blev ikke til et tur på hesteryg, men i stedet gik den over stok og sten på segway.

- Og vi havde fået lavet en pokal med navn til ham, som bevis på hans deltagelse under ringriderfesten her i Augustenborg. Det bliver en fin reklame for hele ringridersporten, når det sendes på tv. Man skal holde øje med TV 2-programmet i uge 43, tilføjer Bent Nielsen, som var mere end tilfreds med årets fest - tyveriet til trods.

Da han overtog roret for 15 år siden var det en lukningstruet ringriderfest med underskud i kassen, men nu er det blevet til en blomstrende lokal folkefest, hvor Augustenborg- Bro Frivillige Brandværn og Augustenborg & Omegns Ringriderforening arbejder rigtig godt sammen.