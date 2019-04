At gå er vejen til glæde

Siden Christine Riis måtte lægge basketbolden fra sig, har hun vandret sig til fællesskab og store naturoplevelser.

Der findes stort set ikke den vandresti i Sønderborg Kommune, Christine Riis ikke har gået. Det skulle da lige være en kort strækning af Alssundstien, hun efter sekunders granskning kommer i tanke om, at hun stadig har til gode. - Ellers har jeg gået dem alle sammen. Plus en masse andre stier, fortæller hun. Favoritruten er Gendarmstien, en 83 kilometer vandrerute, der udgår fra den dansk-tyske grænse ved Bov og følger Flensborg Fjord østpå til Sønderborg og Als. - Det er den bedste rute i hele Sønderjylland. Den er så varieret og smuk. Man går gennem skov, på strand og langs marker, som er sennepsgule, når rapsen blomstrer, forklarer hun. JydskeVestkysten har sat hende stævne på netop Gendarmstien. - Her er så meget forskelligt natur: høje kløfter i Kollund, stejle skrænter på Broagerland, store bøgetræer, der når helt ned til vandet på Als og ja, så er der Liebestunnelen, der er overgroet af efeu, remser hun herlighederne op. Den 66-årige kvinde har gået strækningen i sin fulde længde fire-fem gange. Samt snuppet en etape hist og pist adskillige gange. - Det er en perfekt vandrerute, slår hun fast.

Træffet skal bestå af vandreture blandt andet ved den gamle grænse langs Kongeåen, Skamlingsbanke og den nuværende dansk-tysk grænse - henvendt til vandrere fra hele landet.

Christine blev formand Christine Riis meldte sig ind Dansk Vandrelaug i 1999 efter at have erkendt, at kroppen ikke længere kunne følge med til fritidsinteressen basketball. - Jeg havde problemer med akillessenen. Det blev også belastende at skulle helt til Brønderslev, Nyborg eller Esbjerg hver weekend for at spille turneringskampe, forklarer hun. I stedet dukkede hun op, da Dansk Vandrelaug i 1999 arrangerede en tur tværs over Als. Formålet var at genoplive den sønderjyske afdeling, som da kun talte 25 medlemmer. Christine blev fanget ikke bare af kilometerne, men også af det organisatoriske. Hurtigt blev hun formand for afdelingen: - Jeg er jo vokset i en foreningsfamilie i Bovlund. Mine forældre var engageret i fællesskabet og i byens frimenighed, og det fik jeg med hjemmefra, forklarer hun. Frem af turrygsækken trækker hun termokaffe, kiks og siddeunderlag. Mælk til kaffen har hun søreme også husket. Vi slår os ned på en bænk. Havet skvulper dernede under skrænten. Det er en af de formiddage, hvor solen kæmper for at bryde gennem skydækket. Ikke en vind rører sig. Musvitter kvidrer i krattet, en flok gæs skræpper fra vandet. Man får lyst til at lukke øjnene, tage en dyb indånding og lade ro og harmoni strømme ud i kroppen. I 1864 regnede her med granater over de danske landsoldater, der skulle forsvare Dybbøls skanser mod østrigske og preussiske tropper. - Det gør også Gendarmstien til noget helt specielt. Der er så mange spændende ting, man kan fortælle om, når man arrangerer en vandretur her, siger Christine Riis.

Nyt hver gang Den tidligere folkeskolelærer er ikke bare formand for den sønderjyske afdeling, der nu er vokset til 229 medlemmer. Hun er også turleder og bruger en stor del af sin tid til at planlægge nye ture eller nye måder at gå de velkendte ruter. For eksempel korte aftenture på fem-seks kilometer, som Dansk Vandrelaug arrangerer i Sønderborg-området hver uge fra påske til hen i september. Det er strækninger, Christine Riis har vandret op til flere gange forinden for at vide, hvor det er godt at lægge en kaffepause og hvor, hun skal stoppe op for at fortælle. Har hun for eksempel spottet orkideer i blomst, bliver de anledningen til, at hele holdet får en pause med udsigt til Gøgeurt. Mange af deltagerne kender selv en del til landskabet. Det lægger et vis pres på turlederen: - Man skal jo ikke stå og sige det samme som sidst. Det skal være en ny oplevelse hver gang, mener hun og bruger derfor en del tid på opslagsværker og bøger for at finde frem til skrøner eller en særlig fortælling. Christine Riis har også på forhånd målt distancen op, så deltagerne, der kan være alt fra en sluttet flok på fem til over 30 vandrere, ved hvor langt de skal gå, og hvornår de kan forvente at være tilbage ved udgangspunktet.

En snog over vejen Hvor mange kilometer, hun selv når i løbet af året, aner hun ikke: - Jeg har ikke sådan en lille bog, hvor jeg skriver distancerne ind. Det appellerer ikke til mig. Det er ligegyldigt, mener hun. - Det, der er vigtigst for mig, er samværet. At vi kan gå og snakke sammen. Man får ro til lytte og fortælle, og man møder nogen, man ellers ikke ville have mødt, siger hun og husker en særlig samtale under en tur på Broagerland: - Det var med en kvinde fra Sjælland, som var på familiebesøg i Sønderjylland og havde fået mulighed for at deltage i en af vores ture. Hun og jeg talte bare så godt sammen. I dag kan jeg ikke huske, hvad vi præcis snakkede om, men det var bare så givende og vedkommende, husker Christine Riis. Dertil kommer så de krogede træstammer, et fugletræk, flotte udsigter eller duften af ramsløg: - Jeg ved aldrig, hvad jeg kommer til at opleve, før jeg går afsted, men der sker altid noget spændende. Pludselig løber der en snog over vejen. Hvor mange gange i livet oplever man for eksempel det, spørger hun.

Udsigt i Sibirien Siden hun snørede støvlerne for første gang, har hun også vandret i Marokko, på Korsika, i Skotland og Sibirien. Ofte med overnatning i telt og i følgeskab af andre vandrere. Den mest udfordrende rejse til dato var en tur til Ladakh, den indiske del af Tibet. Bogstaveligt talt kogte hun over: - Det var ikke længden, slet ikke. Nej, det var varmen. De andre sprang afsted som bjerggeder, men der var pænt over 30 grader og ingen skygge nogen steder. Da opdagede jeg, at jeg slet ikke dur til varme. - Jamen, jeg blev simpelthen vred, selv om der kun var varmen at blive vred på, forklarer formanden, der har lært at holde sig til det mere tempererede klima. Det er her, hun finder tålmodigheden, når nogen sakker bagud, så hun og resten må standse op og vente: - Det gør ikke noget. Os, der venter, tager en snak imens. Og det gør vi så der på Gendarmstien, hvor vi imens bliver overhalet af løbere, cyklister og hurtiggående med vandrestave. Christine Riis fortæller om turen til Sibirien, hvor hun sammen med en kusine forsøgte at finde oplysninger om, hvad der hændte farfaren, da han som sønderjyske soldat under Første Verdenskrig blev taget til fange af russerne. I området, hvor farfaren skulle knokle i kobberminer, kom vandrestøvlerne på i forsøget på at nå op til et udsigtspunkt. - Det var træer efter træer. Uanset hvor vi vandrede, var det skov, skov og skov, fortæller vandrernes formand, som nåede toppen, men ikke lyder, som om det var anstrengelserne værd. Men det var jo heller ikke Gendarmstien, hun gik på.