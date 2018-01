Asylansøger blev væk fra sexsag

En 41-årig mand fra Somalier, der bor på et asylcenter i Hanstholm, mødte ikke op til en ankesag i Vestre Landsret, hvor han er tiltalt for et seksuelt overfald på en ung kvinde i Sønderborg. Han blev frifundet i byretten.

Sønderborg: En ung kvinde var lørdag 4. marts 2017 på vej hjem fra en bytur i Sønderborg, da hun bliver antastet af to afrikanske mænd og slæbt ind i et grønt område i nærheden af Sct. Marie Kirke, hvor hun blev udsat for et seksuelt overfald. Det har hun forklaret til Syd- og Sønderjyllands Politi, og to somaliske mænd fra det daværende asylcenter på den tidligere kaserne i Sønderborg, blev tiltalt i sagen. De blev dog begge frikendt i byretten i september 2017.

Anklagemyndigheden har anket dommen til Vestre Landsret for så vidt angår den ene af de to mænd - en 41-årig mand, der nu bo på et asylcenter i Hanstholm. Men manden udeblev fra ankesagen tirsdag, og Vestre Landsret afsagde en anholdelsesbegæring og udsatte sagen. Det vil sige, at manden bliver anholdt med henblik på et senere retsmøde i Vestre Landsret.

Ifølge anklageskriftet blev kvinden holdt fast af den 41-åriges kammerat, mens han selv forsøgte at tiltvinge sig et blowjob - altså at få kvinden til at give ham oralsex. Det lykkedes kvinden at sparke den ene af de to mænd og slippe fri, hvorefter en taxichauffør kørte hende hjem.