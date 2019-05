Artig politisk debat om udskældt skolemodel

Sønderborg: De 31 byrådspolitikere havde fundet den indre duksedreng frem, da byrådet skulle godkende en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Fra blandt andre lærerforeningens side har der ellers været sendt barske meldinger afsted mod modellen, hvor skolerne skal til at inkludere flere børn med specielle behov.

Men formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Claus Klaris (V) slog den pæne tone an:

- Den gamle tildelingsmodel trængte til et servicetjek og gav en økonomisk udfordring. Nu sikrer vi et basistilskud til de 17 skoler i kommunen og yderligere tilskud til specialundervisning. Det her er ikke en spareøvelse, men det samme budget som tidligere bare med en anden fordeling. Nogle skoler vil opleve at få flere penge og andre færre, sagde Klaris.