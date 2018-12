Arkæologisk udgravning af nyt boligområde koster 1,4 millioner

Store dele af de fem hektar jord skal afdækkes, hvis alt skal graves ud. Det er ikke udsædvanligt i Nybøl, hvor arkæologerne de seneste år har fundet flere specielle fortidsfund. Her et kæmpestort hus fra tidlig middelalder. Arkivfoto: Claus Thorsted

Fortiden bliver et dyrt bekendtskab for Sønderborg Kommune, der vil udstykke 25-30 parcelhusgrunde på marker syd for Nybøl.

Nybøl: Hvis Sønderborg Kommune ønsker at byggemodne markerne sydøst for Nybøl, må kommunen forvente et længere forløb med arkæologiske udgravninger, der kan løbe op i omkring 1,4 mio. kroner. Mere end 11.000 kvadratmeter fordelt på et stort og tre mindre områder skal udgraves. Det vil tage to måneder, med mindre vintervejr besværliggør udgravningerne og der dukker velbevarede fund op. I så fald kræver det ekstra tid. Udgiften fremgår af budgetter for hvert område, som Museum Sønderjylland på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet. Det er nu op til Sønderborg Kommune at vurdere, om kommunen fortsat ønsker at byggemodne området. Men det vil man, forsikrer kommunens ejendomskonsulent Marianne Tychsen. - Det giver ikke anledning til, at vi stopper projektet. Udgifterne til arkæologiske udgravninger er jo kun en del af udgifterne til byggemodning, forklarer hun og remser op: - Der skal jo også anlægges veje, kloakeres og trækkes ledninger. Prisen pr. byggegrund vil også afhængige af, hvor der skal være grønne områder og hvor mange grunde, vi kan placere på området.

Mødedato på vej Det kommende boligområde vil udvide Nybøl betydeligt. Det fylder en ottendedel af Nybøls nuværende areal.



Sønderborg Kommune planlægger at holde borgermøde om udviklingen af området i begyndelsen af februar. Datoen er ikke endelig fastsat.

Folk bliver hørt En prøvegravning har afsløret, at der findes væsentlige fortidsminder fra yngre stenalder, yngre jernalder, middelalder og renæssance i området. Det drejer sig blandt andet om to huse fra bondestenalderen, et langt grøftesystem fra jernalder, der kan være flere hundrede år gammelt, mindst otte treskibede langhuse fra jernalderen, samt en middelalderlig bebyggelse tæt på et tidligere voldsted, som ligger uden for området. Området grænser op til Borggården, der ligger op mod rundkørslen i Nybøl. Som navnet antyder, har man gennem århundrede vist, at der engang har ligget en borg på stedet. Museum Sønderjylland kan stikke skovlene i jorden med seks til otte ugers varsel. Men Sønderborg Kommune har ikke travlt: - Vi udarbejder ikke et forslag til lokalplan, før vi har holdt borgermøde og hørt, hvad indbyggerne i Nybøl har af forslag til udvikling af området, forklarer Marianne Tychsen. Først herefter begynder detailplanlægningen, der måske kan mindske udgiften til de arkæologiske udgravninger. For hvis det er muligt at placere veje og grønne områder oven på nogle af fortidsminderne, skal de ikke udgraves.