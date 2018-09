Arbejdsulykker er blevet en sjælden gæst hos OJ Electronics

Sønderborg: - På produktionsarbejdspladser som vores kan ulykker være ganske alvorlige. Vi arbejder jo med maskiner, som man skal have respekt for. Derfor har vi gjort meget for at sikre, at vores medarbejdere passer godt på sig selv, siger Brian Østergaard, formand for OJ Electronics' arbejdsmiljøorganisation.

Tirsdag eftermiddag kunne virksomhedens 165 ansatte da også markere en milepæl med to år uden ulykker på arbejdspladsen. Årsagen skal findes i, at både arbejdsmiljøorganisationen og OJs medarbejdere har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre, at OJ Electronics nu kan fejre to år uden ulykker med fravær til følge.

- Jeg tror, sådan en markering hjælper os med at holde fokus på det, så vi forhåbentlig kan fortsætte ad samme vej, sagde adm. direktør Erik Damsgaard, inden alle ansatte skulle fotograferes ude i gårdhaven.