Arbejdet på nyt gigthospital er genoptaget

Gigtforeningen slipper for bøvlet med at finde nyt tømrerfirma efter HM Bygs konkurs. Arbejdet er i gang, men en ny flyttedato er stadig ikke fundet.

Sønderborg: På Sønderborg Sygehus, hvor Gigtforeningen bygger et nyt gigthospital i det sydligste sygehustårn, var HM Byg også i sving, da virksomheden begærede sig selv konkurs. Her er tømreropgaverne dog allerede genoptaget.

HM Byg manglede blandt andet at monterer del nye vinduer, da virksomheden kaldte alle ansatte hjem fra byggepladsen. Arbejdet lå herefter stille, indtil konkursboet onsdag meddelte, at man ikke ønsker at indtræde i et såkaldt afsluttende samarbejde, hvor det er konkursboets opgave at sørge for, at resterende arbejde udføres.

Det betyder normalt, at bygherrer så selv skal finde et andet firma til at udføre opgaven. Det er blandt andet tilfældet i Gråsten, hvor HM Byg stod for tømrerarbejdet i den store renovering og ombygning af Gråsten Plejecenter. Her må Sønderborg Kommune nu ud at finde en ny leverandør.

Men sådan bliver det ikke på byggepladsen ved Sønderborg Sygehus. Her har HM Byg arbejdet som underleverandør for Jorton, og det betyder, at Jorton har overtaget forpligtelsen til at få opgaverne udført. Arbejdet er derfor allerede i gang.