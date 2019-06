Arbejderdrengen fra Amager vil være Sønderjyllands S-temme

Han er endnu engang folketingskandidat for Socialdemokratiet i Sønderborg-kredsen - i den sydjyske storkreds. Benny Engelbrecht havde væren en slags kampagnechef for Jan Prokopek Jensen, der blev borgmester i den nye store Sønderborg Kommune i 2006/2007. Han fik et af de flotteste valg i hele Danmark. Her blev Benny Engelbrecht for alvor opdaget. Han havde faktisk ikke været politisk kandidat til noget som helst, før den tidligere socialdemokratiske borgmester i Gråsten, Bendt Olesen, inviterede den unge Engelbrecht hjem til kaffe i køkkenet og Inge Margrethe Olesens ret berømte æblekage.

Da lille Benny rendte rundt og samlede flasker i Fælledparken 1. maj 1979, blev han socialdemokrat. Det vidste den otteårige dreng bare ikke. Der skulle gå endda nogle år, og faktisk blev han først medlem af partiet, da han som ung og nygift flyttede fra Amager til Als. Mens Benny bukkede sig efter flasker med tomme øl, blev det tændt en ild i ham. 2000 gange tog han en flaske og forvandlede til lommepenge. For en senere finansordfører er det nemt at regne ud, at det gav 500 kroner, når flaskepanten var 25 øre. Skattefrit - men hvem skulle vide, at flaskedrengen skulle blive skatteminister?

"For Sønderjylland" - med sans for timing præsenterede Benny Engelbrecht sin nyeste musikudgivelse kort før folketingsvalget. Foto: Claus Thorsted

- Jeg bilder mig selv ind, at det også er en fordel for mig som politiker. Jeg har måske lettere end så mange andre ved at se, at der er folk, som har behov for at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Jeg har både haft hårdt manuelt arbejde og siddet på en direktionsgang. Jeg kender også mange, der enten arbejder på slagteriet i Blans eller er murer. De går og tænker: "Kan vi klare den til vi skal på pension?" Det er tydeligt for mig, at vi skal gøre noget på pensionsområdet her, siger Benny Engelbrecht.

Men han er ikke skolet og rundet af en lang karriere i en politisk ungdomsorganisation. Som så mange andre højt profilerede politikere. Det er næsten så man bogstaveligt talt kan se den socialdemokratiske DNA, når man hører om flaskedrengen fra Amager, der er vokset op hos en far, der var trykker på københavnske dagblade og mindre trykkerier, når han da havde arbejde - og med en mor, der gik hjemme. Mens Kim Larsen synger "Det er en kold tid, som vi lever i", og Anker Jørgensens eftermæle bliver flottere som årene går. Når man lægger til, at Benny Engelbrecht ingen formel uddannelse har, så er der ikke et rødt øje tørt. Han har uddannet sig selv. Arbejdet som journalist på radioer, ufaglært tjener, rengøringskone, underviser, skoleder og marketingschef - ligesom han har drevet sin egen musikbutik. 22 år på arbejdsmarkedet.

- Da jeg var dreng, ville jeg være journalist. Helt sikkert. Men jeg kunne jo se på min storebror, at det ikke var så nemt at kombinere det at være politisk aktiv og så at være journalist. Det satte nogle begrænsninger for min bror Flemming, der var aktiv i SF. Så derfor har jeg heller aldrig været medlem af DSU, før jeg meldte mig ind i partiet som voksen, da jeg flyttede herned til Sønderborg, fortæller han.

Før den aktive politiske karriere gik Benny Engelbrecht rundt og var socialdemokrat sådan lidt i det skjulte. For han havde et chefjob i en sønderjysk virksomhed, og han fornemmede, at det ikke lige var noget, man skulle reklamere med. At være rød.

Jeg er klimatosse

Han kom til Sønderborg i 1991 - som nygift med Charlotte, der er byrådspolitiker for S i Sønderborg. Hun var fra Lolland, de blev smaskforelskede - og hurtigt enige om, at de skulle væk fra København. Benny fik et job på Radio Sønderborg og Radio Mojn - og drømmen om et liv som rockstjerne falmede. Han har dog siden brugt musikken - også politisk, når han holder møder. Han har udgivet flere cd'er med sit band - og skrevet flere bøger. Senest "De politiske håndværkere" sammen med sin bror Flemming Sørensen.

Benny Engelbrecht mener, at det er ekstremt vigtigt for Sønderjylland, at her tilføres flere uddannelser.

- Det er fint at arbejde videre med tosporet togforbindelse, Als-Fyn Bro og så videre. Men her og nu handler det om at få flere uddannelser hertil. Vi har jo et forslag om at 60 procent af velfærdsuddannelserne skal ligge udenfor de store byer. Det tal er nu på 48 procent, og det skal op. For det er en mulighed for at flere unge bliver eller kommer til vores område. Det er et sted, hvor jeg tror, vi kan finde nogle brede enigheder, siger han. Benny Engelbrecht er enig med sin politiske kollega og sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), i, at det nære sundhedsvæsen skal styrkes.

- Men ikke ved at fjerne det politiske lag i regionerne, siger han. Så er det finansordføreren begynder at slynge om sig med socialdemokratiske milliarder til styrkelse af sundhedsområdet og til den grønne omstilling.

- Jeg er erklæret klimatosse. Derfor har vi en plan om en fond med 20 milliarder kroner til finansiering af investeringer i grønne omstillinger. Vi kan reelt skabe en masse arbejdspladser ved det her, og vi skal jo ikke være for fine til at redde hele verden og samtidig skabe job, siger han.

- Benny, for resten - må du gerne tale frit fra leveren. Eller skal det lige en tur forbi partihovedkvarteret?

- Du kan være helt rolig - jeg kan tale frit. Jeg er jo også en del af ledelsen, siger Benny Engelbrecht med et skævt smil. Flaskedreng og måske igen med ministerbil ...