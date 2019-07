Antallet af indbrud falder i Sønderborg

Sønderborg: For alle, der har været udsat for indbrud, er det en træls oplevelse. Så derfor er en melding om, at antallet af indbrud i Sønderborg-området fortsat er faldende, en ringe trøst.

Men det glæder parterne bag indbrudssatsningen "Bo trygt", der arbejder for at øge trygheden og reducere antallet af indbrud i Danmark.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik blev der i Sønderborg anmeldt 64 indbrud i private hjem i årets andet kvartal. Det er et fald på 59,5 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

- Sønderborg Kommune har været hårdt ramt af indbrud, og derfor har vi sat markant ind på flere fronter for at nedbringe antallet af indbrud og den medfølgende utryghed i kommunen, siger Preben Westh, der er vicepolitiinspektør i Områdecenter Syd. Området dækker bl.a. Sønderborg.

Han understreger, at politiet er rigtig glade for, at antallet af indbrud i Sønderborg er faldende, men der bliver stadig begået for mange indbrud, og politiet vil også fremadrettet havde fokus på indbrudsforebyggelse.

- Vi vil fortsætte med den øgede patruljedækning og have fokus på opklaring af indbrud. Desuden er det oplysende arbejde om, hvad man selv kan gøre med indbrudssikring og nabohjælp, en helt central del af vores indsats, understreger Preben Westh.