Ansatte i kommunen slipper for tvungen motion

Udvalgsformand Helge Larsen savner politisk opbakning til sit forslag om obligatoriske motion for alle kommunalt ansatte. Alligevel er han tilfreds. For nu ved alle, at vi har et stort problem, siger han.

Sønderborg: - I denne byrådsperiode vil jeg arbejde for, at alle kommunens ansatte skal dyrke motion to gange ugentlig.

Sådan sagde socialdemokraten Helge Larsen, formand for Sønderborg Kommunes sundhedsudvalg, til JydskeVestkysten for tre uger siden. Han var da klar til at indføre, hvad han selv kaldte "skrappere midler" i erkendelse af, at frivillighed gennem de sidste 10 år ikke har gjort kommunens indbyggere sundere.

Tværtimod viser en nylig offentliggjort sundhedsundersøgelse, at over halvdelen af kommunens indbyggere nu er moderat til svært overvægtige. Hver femte er tilmed svært overvægtig med øget risiko for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, åreforkalkning og visse former for kræft.

- Vi kan ikke tvinge alle borgere til at dyrke motion, men kommunen kan gå forrest ved sige, at de omkring 5.500 ansatte skal dyrke motion. Til fuld løn selvfølgelig. Ellers kan de ikke være ansat ved kommunen, foreslog Helge Larsen.