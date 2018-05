Anna blev det sidste offer i den store krig

Deroppe kontrollerede allierede fly luftrummet, og danskerne var klar over, at friheden kom med foråret. Det var et spørgsmål om uger, dage - ja, måske timer. Den unge mor og gårdmandskone anede ikke, at denne fredag 4. maj 1945 skulle blive den mest dramatiske dag - og at den ville forandre hendes liv for altid. Døden kom med freden. Sorgen tog glæden i hånden.

Gårdejer Laurits Hellesøe og karlen Peter Hansen glædede sig. De var sultne. Mette Hellesøe var en sikker hustru - også ved komfuret. Varm mad på en kølig dag i maj, hvor der landet over var blæst, regnbyer og blot 8-10 grader. Men akkurat på Nordals viste solen sig mellem skyerne over øen.

Mette Hellesøe gik og forberedte middagsmaden i køkkenet på bondegården i den lille landsby Oksbøl på det nordlige Als. Det var fredag formiddag, og brændekomfuret var tændt. Mette Hellesøe var gået i røgekammeret for at skære en stor skive af den hjemmerøgede skinke, og hun gjorde klar til at koge kartofler. Af egen avl. Pillekartofler. Fordi det er stor smag med det mindste spild.

Her ved denne dør løb Anna Elise op efter at være blevet dødeligt såret af engelske jagerfly. Foto: Timo Battefeld

Jagere over Als

Den dejlige middagsmad fyldte det hyggelige hjem med en skøn duft. Inden længe skulle lille Peter og Cathrine lægges til at sove. Få kilometer mod nord i den større by Nordborg var veninderne Cecilie Rasmussen og Anna Elise Larsen på 11 og 12 år i skole.

Flere gange lød luftalarmen over Als. Børnene måtte to gange smide læsebøger, kladdehæfter og blækregning og skynde sig i kælderen. I beskyttelsesrum.

Engelske og amerikanske fly var i luften - og tidligere på dagen lød de kraftige motorer fra det engelske 2. Tactical Air Forces Spitfires og Typhoon-jagere. De var set flyve uafbrudt over Als for at søge efter mål. De allierede luftstyrker skulle for alt i verden forhindre tyske tropper i at bevæge sig - på land og til søs. Det var ordren. Flere fly foretog studier af Danfoss' fabriksbygninger, hvor piloterne fløj lavt over Elsmark, hvor den senere industrigigant blev grundlagt. Piloterne lagde flyene på siden og fløj helt tæt på jorden for at kunne observere bedre. Danfoss blev dog ikke beskudt.

Cecilie og Anna blev sendt hjem fra skole tidligt denne dag. De to veninder spadserede langs grøftekanten på Oksbølvej mod syd. De skulle hjem til landsbyen Broballe uden for Nordborg. Samme morgen havde de lært, at solen står op i øst - det havde de lidt svært ved at forstå. Så Anna forslog, at de skulle synge "I østen stiger solen op ...". Der blev sunget højt i det efterhånden dejlige forårsvejr.