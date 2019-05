"De 40 minutters nyt materiale afslørede et band, der har fundet en ny ro, og de enkle, filmiske sange var så umiddelbare, at både publikum og de belgiske medspillere på scenen både spontant og opfordret begyndte at synge med. Har man undertiden fornemmet en smule distance i Efterklangs musik, er denne definitivt skrællet væk og erstattet af et ægte, ømskindet nærvær, der var decideret rørende."

Efterklang er tilbage med nye numre på dansk, og anmelderne på Spot Festival var vilde med det genopståede Efterklang, der i Aarhus optrådte med et belgisk barokensemble. Anmeldersitet Soundvenue kalder Efterklang for 'smukkere end nogensinde'.

Sønderborg: I 2014 lagde de tre medlemmer af Efterklang bandet ned i en kasse ved en farvelkoncert i Alsion. Mads Brauer, Rasmus Stolberg og Casper Clausen, der er opvokset på Als, har siden primært arbejdet sammen under navnet Liima, men nu er Efterklang for alvor taget op af kassen igen. Torsdag gav bandet koncert i Schweiz, fredag var de på Spot Festival i Aarhus, og lørdag medvirkede bandet ved Sønderjysk Pigekors 25 års jubilæumskoncert i Alsion.

International interesse

Politiken giver bandet fire ud af seks stjerner under overskriften 'Efterklang gjorde storslået comeback'.

"De danske indiehelte har åbenlyst været savnet, og publikum fik et forvandlet Efterklang at se. På et ofte naivt dansk og med lige så umiddelbare som smittende melodier i Casper Clausens åbne vokal. Jeg ved ikke, hvorfor de også skulle have belgiske B.O.X. til at spille på barokinstrumenter, når nu Efterklang er blevet så befriende gode til at være ukompliceret", skriver Politiken.

Jyllands-Posten giver fem ud af seks stjerner.

"Efterklang udgiver i efteråret karrierens første album på dansk, og det bør - bedømt efter de sproglige og produktionsmæssige smagsprøver, som vi fik på Spot Festival - vække ikke mindske den internationale interesse. Når aarhusianske Under Byen kunne synge på dansk i udlandet, så kan Efterklang også. Internationalt anerkendte darlings kan også på dansk", skriver anmelderen.

De tre koncerter var kun begyndelsen på det nye Efterklang. Senere på året skal bandet spille i England, Norge, Tyskland, Polen, Spanien, Portugal samt i København ved en udsolgt koncert i Koncerthuset.