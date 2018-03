Teatergruppen fra Svalegangen opførte et spiddende portræt af familien anno 2018 tirsdag den 20. marts i Sønderborg.

Situationen er ganske genkendelig; det er december og med den søde jul i vente skal rækken af uendelige kompromisser indgås. Vi introduceres for kernefamilien med mor Jette og far Poul, samt de to børn - sønnen Tobias og datteren Kathrine.

Børnene er ikke længere små, men voksne, der er i færd med at etablere sig som familie med arbejde, bolig og børn. Vi dumper ind i de flestes mareridt - julegaveindkøb kombineret med Black Friday, hvor ønskelister skal følges til punkt og prikke. Poul drømmer om at give slip på alle forventninger og gøre som de gjorde, da børnene var små - nemlig at tage på skiferie i sneklædte Norge.

Kontrasterne er sat på spidsen, da storebror Tobias arbejder i medicinbranchen med succes, er gift med Helle, der er læge og sammen har de tre drenge. De danner rammen om et hjem, hvor alt skal være perfekt til mindste detalje og hvor design er altafgørende. Søsteren Kathrine er den diametrale modsætning, hun er også gift, de har Buster og en lillesøster er på vej. Værdierne er her fællesskab, kreativitet, refleksioner over om man nu er den rette forældrerollemodel for sine børn og en afsky over for materialisme.

Parrene er klædt i hver deres farve: blå de karrierebevidste, grøn til de kreative og rød til forældrene.

Kaja Kamuk spiller den højgravide Kathrine, der absolut ikke står tilbage i konkurrencen med broren spillet af Martin Geertz, hvor konen Helle spillet af Kirstine Hedrup, støber kuglerne til konfrontationerne. Familien som vi gerne forbinder med fællesskab, varme og kærlighed bliver splittet i atomer. Alle har travlt med at definere egne behov og ønsker og har ikke blik for at omfavne hinanden. Helt konkret bliver det til en fysisk boksekamp bror mod søster.

Stykket "I Familien" er et satirisk samtidsbillede i form af karikerede typer, der med gru viser individets lyst til rendyrket egoisme. Et modbydeligt spejlbillede, der vækker til eftertanke - både i rollen som bedsteforældre og voksne.

Godt der er længe til juleaften.