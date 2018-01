Anmeldelse: Piraterne fra Penzance

Sønderborg: Hvilken dejlig humørfyldt aften i Sønderborg Teatersal, hvor vi kunne nyde forestillingen "Piraterne fra Penzance" med teatergruppen Figaros, der leverede varen fuldt ud. Tænk, at en operettesatire, som er skabt af W.S. Gilbert og Athur Sullivan i 1879, stadig kan finde vej ind i det 20. århundrede.

Den unge forældreløse Frederik, som har stået i lære hos piraterne, er nu 21 år og kan frit vælge, om han fortsat vil være pirat eller ej. Han ønsker at være fri, hvilket betyder, at han kan forfølge piraterne. Hans tidligere amme og ledsager synes, at Frederik skal tage hende til kone, men Frederik møder generalmajorens døtre og forelsker sig i Mabel, som bliver hans store kærlighed. Dilemmaet opstår, da piraterne finder ud af, at Frederik faktisk kun er 5 år, da han er født i et skudår 29.februar. Efter diverse "sværdslag" mellem politi og pirater, får Frederik alligevel lov til at få sin Mabel.

Temaet om den store kærlighed er naturligvis altid aktuel. Denne kærlighedsfortælling med "farlige" pirater, politibetjente, dejlige damer, flotte fyre og en gammel generalmajor tager sig flot ud med en enkel sceneopsætning, hvor den fremragende pianist Allan Dahl Hansen indgår i fortællingen. Sørøverkisterne bugner af hemmelige rekvisitter, der i løbet af forestillingen dukker op. I baggrunden "kører" videoklip, der på en humoristisk måde bliver en del af forestillingen.

Alle rollerne bliver spillet af tre rigtig dygtige skuespillere. Med humoristiske bemærkninger, sjove udklædninger og masser af energi hen over scenen, skaber de en forestilling, der får mavemusklerne aktiveret hos publikum. Videoklip, indskudte kendte sangstykker f.eks. "Rør ved mig", "Kald det kærlighed" og "Matador" , leg med ord f.eks. "Verden er af lava" og "Render fra Herodes til piratos" samt "spillet" mellem en positiv revyskuespiller og to lidt afmålte operasolister løfter satiren og humoren op på et højere niveau.

Lisbeth Kjærulff, Rasmus Krogsgaard og Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen leverer varen med deres fantasiske flotte stemmer og skuespil. Publikums latter beviser, at de kom helt ud over scenekanten. Hele salen var fyldt med energi, trods tomme stole. Der er nogen, som er gået glip af en særlig oplevelse i teatret.

Med dejlige sangnumre og en humørfyldt gendigtning af Gilbert og Sullivans operettesatire, og ikke mindst publikums latter, går jeg i opløftet stemning ud i den mørke nat. Hvor er det godt at mærke glæden og humoren. Mon ikke mavemusklerne bliver ømme?

Piraterne fra Penzance. Opført 10. januar 2018 på Sønderborg teater. Anmeldt af Susanne Elizabeth Houston Tønnies.