Anmeldelse: Ortodoks klang i kirkerummet

Som kormusik havde den sin solide rod i den ortodokse kirkes musiktradition. I ortodokse kirker findes der intet orgel, og instrumentalmusik er udelukket. Men musik, hymner og hele musikalske liturgier, er gennemgående elementer i den meget længere ortodokse gudstjeneste kredsende om det religiøse mysterium. Det har givet grobund for en meget rig og egenartet udvikling af a capellasangen. Vi hørte derfor en korstil og -klang som er fremmed for os. Korets 10 kvindestemmer og 11 mandestemmer er langt fra en vesteuropæisk korbesætning.

Det varede kun få sekunder, så havde koret os i et sikkert greb. I det meget komplekse og vidtfavnende åbningsværk præsenterede koret sig straks som en samlet organisme med et kolossalt dynamisk vingefang og en tæt, total korklang.

Overraskende sav

Uden at svække værkernes højtidelige budskaber blev koncerten afviklet i en underholdende, livlig form. Til hvert nyt værk stillede koret op på en ny måde. I mange af værkerne trådte solister frem, alene eller i sologrupper og dirigenten trådte til side. Der var et værk for de 10 damer og et for de 11 herrer alene.

Men de kunne stadig spænde buen. Efter et karakteristisk ortodokskirkeværk med først et meget langt tenorrecitativ på én tone på en bevægelig harmonisk korbaggrund, så et endnu længere tilsvarende basrecitiativ, kom det første moderne værk. Her kom så alligevel en instrumentalledsagelse - i form af en sav! At en bas stod og fløjtede med løftede sikkert også et par øjenbryn. Det musikalske bidrag var dog til at overse. Men en egentlig bedømmelse lader vi andre om. Værkets titel var Gud vil dømme.

Mod slutningen kom der flere passager af helt indadvendt klangnydelse kulminerende i ekstranummeret hvor koret stillede sig op i en lukket rundkreds med ryggen til. En helt svag klang steg op fra kredsen, som en fælles meditation oversat til lyd. Efter tur vendte fire kvinder sig om mod kirkerummet og sang søgende, lyttende med bølgende, voksende styrke, men stadig stille. Dynamikken i koret fulgte fuldstændigt med. Det var den store forening.

De velkoreograferede omstillinger sikrede at koncerten blev afviklet i én lang sammenhæng. Vi blev holdt i ånde. Efter ekstranummeret trådte sangerne frem et par ad gangen, bukkede og gik med hinanden i hånden smilende ned gennem den stående og begejstret applauderende fulde kirke - en meget fiks markering af at de er tilfredse med bifaldet, og nu behøver vi ikke klappe mere.